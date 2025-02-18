Загроз зупинки АЗК через нову форму чека з 1 березня немає – директор А-95

Загроз зупинки автозаправних станцій та комплексів через введення з 1 березня нової форми фіскальних чеків немає, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Ніхто не буде припиняти роботу АЗС тільки через те, що податкова або Мінфін не пропрацювали достатньо якийсь папірець. Це ж і заправка транспорту військових, і швидких, і поліції, і ДСНС. Швидше папірець зміниться, аніж ринок припинить працювати. Я не бачу тут ніяких загроз, впевнений, що чиновники свою роботу зроблять", – сказав Куюн в коментарі "Енергореформі" у вівторок.

Директор А-95 наголосив, що йдеться не лише про заправні станції, а й про всю торгівлю, в якій задіяно понад 250 тис. касових апаратів, сам він досі не отримував жодного дзвінка чи звернення від мереж АЗК з цього питання.

За його словами, бізнес сам частково був ініціатором змін у формі фіскальних чеків з метою підвищення прозорості ринків підакцизних товарів, але з інсталяцією змін виникли проблеми, як це нерідко трапляється.

"Змінюється форма чека, кілька стрічок додають, кілька приберуть. Це формальність. Але для її імплементації необхідно більше часу, ніж місяць, які надав Мінфін. Не думаю, що великою проблемою буде відтермінувати запровадження тих змін", – пояснив Куюн.

Він також підкреслив, що політики мають бути більш відповідальними з такими заявами, тим паче в такі важкі часи.

"Мені не зовсім зрозуміло, навіщо політики нагнітають ситуацію, розуміючи, що прогнозований ними колапс неможливий. Цей випадок непоодинокий, бувають неузгодженості, але в українців є елементарний здоровий глузд", – зазначив директор А-95.

У понеділок увечері народний депутат Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") у своєму Телеграм написала, що з 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена.

"Причина – з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.

Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку", – зазначила народний депутат.

Згідно з її повідомленням, на АЗС дозволено використовувати виключно традиційні (апаратні) РРО, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Вона додала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців).