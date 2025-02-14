Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 14.02.2025

Глава Міненерго занепокоєний проєктом скасування дозволу парламенту Болгарїї на продаж Україні корпусів реакторів для ХАЕС-3,4

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Глава Міненерго занепокоєний проєктом скасування дозволу парламенту Болгарїї на продаж Україні корпусів реакторів для ХАЕС-3,4

Міністр енергетики Герман Галущенко занепокоєний тим, що у парламенті Болгарії зареєстрована постанова про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, термін якого спливає 11 березня.

"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть – як тільки Верховна Рада ухвалила закон (про купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 – ЕР), у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні", – сказав міністр під час брифінгу в парламенті в п’ятницю, передає кореспондент "Енергореформи".

Він зазначив, що у зв’язку з такими діями у болгарському парламенті, Україні "треба ще поборотися за це обладнання, але ми безумовно маємо це робити".

"Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в парламенті Болгарії, щоб це рішення не було скасоване, тому що тоді ми втрачаємо цю можливість", – додав Галущенко.

За його словами, якщо не взяти корпуси реакторів у Болгарії, то їх доведеться виготовляти з нуля, а на це піде близько п'яти років.

"Строк виготовлення одного – п'ять років. Це офіційні відповіді, які ми отримали від виробників. Тоді цей проєкт перетворюється в довгобуд, а в нашій ситуації електроенергія і ресурси потрібні негайно для відновлення", – зазначив міністр, додавши, що все інше обладнання для ХАЕС-3,4 може виготовити Україна.

Як повідомлялося, 11 лютого Верховна Рада України прийняла закон про придбання обладнання для будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, проголосувавши в цілому за законопроєкт №11392. Цей з/п голови енергокомітету Ради Андрія Геруса спочатку передбачав зміни на ринку е/е, але комітет на терміновому засіданні 14 січня анулював усі правки до нього, подані на друге читання, як і текст законопроєкту, і подав нові, які стосуються ХАЕС-3,4. Втім, його так і не розглянули в останній сесійний день січня.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, вказав, що таким чином Україна встигає укласти угоду з Болгарією до закінчення 11 березня дозволу болгарського парламенту на неї. Він також звернув увагу, що закон погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн. Жупанин додав, що тепер Кабмін підготує новий проєкт закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проєкту.

У бліцінтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" 4 лютого міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків ХАЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції. Він вказав, що доля 2 ГВт генерації тепер в руках парламенту. За його словами, Болгарія навряд чи продовжить Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, якщо закон не буде проголосовано, бо там "сьогодні проросійська історія" в коаліції. Раніше міністр зазначав, що Україна вже витратила всередині 90-х на ХАЕС-3,4 приблизно $2,5 млрд. На закупівлю двох корпусів реакторів ВВЕР-100 радянського зразка, які мали бути встановлені на АЕС Белене в Болгарії, потрібно щонайменше EUR600 млн. За словами міністра, ця закупівля буде здійснюватися за кредитні кошти.

Кошторисна вартість будівництва ХАЕС-3,4 у цінах 2017 року (будівельні роботи, устаткування, меблі та інвентар, решта витрат) становить 72,34 млрд грн. Крім того, вартість першого завантаження ядерного палива – 4,47 млрд грн.

Урядовий законопроєкт №11146 від 3 квітня 2024 року про добудову ХАЕС-3, 4 кілька разів знімався з розгляду парламенту через відсутність голосів. Одним із аргументів проти було саме використання обладнання "Росатома" як представника країни-агресора, претензії до його якості та застарілості технології. Без закону здійснювати будівництво таких блоків неможливо.

Теги: #хаес_34 #галущенко

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