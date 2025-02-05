Нова редакція законопроєкту про ХАЕС-3, 4 знімає всі зауваження та протиріччя – глава Міненерго

Оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми поправили законопроєкт. Він пройшов енергокомітет. Мені здається, що його редакція знімає всі, скажімо так, хвилювання. А тепер питання, проголосує парламент чи не проголосує. А це питання, чи потрібна Україні генерація, чи ми будемо жити в дефіциті електроенергії. Ось і все", – сказав міністр в бліцінтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як він збирається далі працювати з парламентом для просування добудови ХАЕС-3, 4.

За його словами, Болгарія навряд чи продовжить Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, який спливає 11 березня, якщо закон не буде проголосовано.

"На жаль, там сьогодні інша коаліція в парламенті, і там є проросійська історія. І однією з вимог, я так розумію, було те, що вони не продовжують цей дозвіл. Тому сьогодні все в руках українського парламенту. Якщо він прийме закон, то будемо з двома плюс ГВт генерації. Не прийме – не будемо", – наголосив Галущенко.

Він додав, що останнім часом виникло дуже багато маніпуляцій навколо цього закону.

"Але в мене єдиний інтерес – щоб у державі не було дефіциту електроенергії. Коли ці блоки запустяться, найімовірніше, навіть не я буду ту червону стрічку перерізати. Але питання не про мене, а про те, що це державі потрібно. Якщо відносно мене в Раді реєструють постанову про звільнення з поясненням "за фаворитизм атомної енергетики", так, там так і написано, то я цим пишаюся. Тому що весь світ рухається в цьому напрямку", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, під час виступу у парламенті в січні глава Міненерго Герман Галущенко повідомив, що Україна вже витратила всередині 90-х, на ХАЕС-3,4 приблизно $2,5 млрд.

На терміновому засіданні 16 січня комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП підтримав законопроєкт, яким, зокрема, надається дозвіл НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії обладнання, необхідне для будівництва блоків №3 і 4 ХАЕС.

Для цього енергокомітет запропонував Раді проголосувати за законопроєкт №11392 від 2 липня 2024 року, але зі значними змінами. Цей законопроєкт авторства голови енергокомітету Андрія Геруса передбачав внесення змін до законів, що стосуються ринку е/е, зокрема, стосовно спрощення приєднань до мереж. До другого читання до нього було подано 266 правок, частину з яких уже прийнято під час голосування законопроєкту №9381 в цілому 14 січня.

Комітет усі ці правки запропонував анулювати, як і текст законопроєкту, і подав нові, які стосуються ХАЕС-3,4.

Втім, законопроєкт так і не був розглянутий в останній сесійний день січня.

Згідно із затвердженим розпорядженням Кабміну від 26 липня 2018 року №579-р техніко-економічним обґрунтуванням "Будівництво енергоблоків №№ 3,4 Хмельницької АЕС", загальна кошторисна вартість будівництва у цінах станом на 5 травня 2017 року, в тому числі будівельні роботи, устаткування, меблі та інвентар, решта витрат, становить 72,34 млрд грн. Крім того, вартість першого завантаження ядерного палива становить 4,47 млрд грн.

На закупівлю обладнання у Болгарії потрібно щонайменше EUR600 млн. Урядовий законопроєкт №11146 від 3 квітня 2024 року про добудову ХАЕС-3, 4 кілька разів знімався з розгляду парламенту через відсутність голосів. Одним із аргументів проти було саме використання обладнання "Росатома" як представника країни-агресора, претензії до його якості та застарілості технології. Без закону здійснювати будівництво таких блоків неможливо.