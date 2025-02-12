Інтерфакс-Україна
Економіка
10:54 12.02.2025

Запровадження США тарифів на українську сталь вплине на галузь, яка постраждала від російської агресії, – Свириденко

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Запровадження США тарифів на українську сталь вплине на галузь, яка постраждала від російської агресії, – Свириденко

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Українська сторона продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США тарифів, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми доклали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США. Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії. Та ми налаштовані на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня", - написала Свириденко у соцмережі Х.

У своєму пості у Facebook Свириденко додала, що експорт металургійної продукції склав 57,9% у загальному експорті України до США – $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільший товар експорту – чавун ($363,4 млн, 940 тис. тонн), труби ($112,9 млн, 92 тис. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис. тонн), дріт ($4 млн, 3,9 тис. тонн), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тонни).

"Водночас, як зазначається у самій прокламації Трампа, частка української продукції в імпорті сталі в США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників. Найбільшими експортерами цієї продукції є "АрселорМіттал Кривий Ріг" та "Інтерпайп". Ці компанії важко постраждали від війни, як і вся металургійна галузь", - констатувала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у 11 лютого підписав указ про запровадження додатково до наявних мита в 25% на всю імпортовану сталь і алюміній.

Згідно із даними Держстату, за 11 місяців 2024 року з України до США було поставлено чорних металів та виробів з них, а також алюмінію на $441,86 млн, що в 2,7 разів більше, аніж за 11 місяців 2023 року, тоді як імпорт цієї продукції до України з США був на порядок менший – $45,11 млн, хоча він і виріс у 2,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Із загального експорту до США за січень-листопад минулого року на чорні метали (код 72) прийшлося $332,02 млн (зростання у 6,7 рази), на вироби з чорних металів (код 73) –$107,24 млн (зменшення на 6%), алюмінію та виробів з нього (код 76) – на $2,60 млн (зростання вдвічі).

Держстат уточнює, що основний експорт чорних металів в США з України становить чавун – 824,2 тис. тонн на $317,64 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на США припадало 70,52% всього експорту чавуну з України.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додатково до наявних мита в 25% на всю імпортовану сталь і алюміній, трансляцію вів телеканал Fox News. "Нашій країні важливо мати сталь і алюміній, вироблені на нашій території. Йдеться про мита в 25%, без винятків, неважливо, з яких країн", - сказав він.

Найбільшим постачальником сталі до США є Канада, за нею йдуть Бразилія, Мексика, Південна Корея та В'єтнам.

Як зазначає телеканал NBC, якщо тарифи на сталь і алюміній, які Трамп запровадив під час своєї першої адміністрації, "пояснювалися міркуваннями національної безпеки, то цього разу (...) Трамп послався на необхідність створення робочих місць і скорочення торговельного дефіциту США".

Теги: #сталь #свириденко #сша #тарифи

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