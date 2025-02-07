Молдова до кінця року побудує дві фотоелектростанції на 90 МВт

Міністерство енергетики Молдови внесло в уряд на затвердження інвестпроєкти з будівництва двох фотоелектричних станцій загальною потужністю 90 МВт, повідомило відомство.

"Встановлена потужність фотоелектричної станції в Негурені становитиме 40 МВт, у Редені - 50 МВт. Обидва об'єкти мають бути введені в експлуатацію до грудня поточного року, що суттєво сприятиме збільшенню потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - ідеться в повідомленні.

У Міненерго зазначають, що ці електростанції вироблятимуть понад 100 млн кВт-год електроенергії на рік, що дасть змогу покрити значну частину потреб правобережжя Дністра. Після введення об'єктів в експлуатацію загальна встановлена потужність відновлюваних джерел енергії загалом збільшиться до 670 МВт із 580 МВт наприкінці 2024 року.

Обидва фотоелектричні парки постачатимуть електроенергію на вільний ринок, не вдаючись до будь-яких механізмів державної підтримки.

У 2024 році з відновлюваних джерел було забезпечено 16,7% річного електроспоживання Молдови. Влада країни має намір збільшити їхню частку до 30% до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Міненерго Молдови також проводить тендер на будівництво вітрового й фотоелектричного парків загальною потужністю 165 МВт.