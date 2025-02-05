Інтерфакс-Україна
Економіка
10:22 05.02.2025

Велика Британія виділить GBP17 млн на інноваційні енергетичні проєкти в Україні

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Велика Британія виділить GBP17 млн на інноваційні енергетичні проєкти в Україні

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девід Леммі під час свого другого офіційного візиту до Києва оголосить про виділення GBP17 млн на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та стійкості енергетичної системи України.

"Конкурс InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британськими, українськими та міжнародними компаніями та дослідницькими установами для пошуку стійких, масштабованих та сталих енергетичних рішень майбутнього", - повідомляється на сайті британського уряду в середу.

В британському уряді відзначили, що, незважаючи на невпинні російські атаки на їх енергетичну систему, "українці показали, що за належної підтримки та міжнародної співпраці вони можуть використовувати винахідливість та інновації, щоб зберегти світло та захистити себе від незаконного вторгнення Росії".

"Виробництво чистої, надійної та доступної енергії є важливою частиною боротьби за свободу України та її захисту від спроб Росії використовувати енергію як зброю", - йдеться в повідомленні.

Теги: #україна #енергетика #велика_британія

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