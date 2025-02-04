Зеленський: на засіданні РНБО доручили працювати з партнерами для збільшення спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки, на якому заслухали ключові питання щодо фінансової стійкості.

У вечірньому зверненні у вівторок президент повідомив, що є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту.

"Слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей", - сказав президент.

Він додав, що "ми доручили працювати з партнерами, щоб більше було нашого ресурсу, нашого спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності. І це багато аспектів: від гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель до більшого захисту наших міст – ідеться передусім про протиповітряну оборону".

