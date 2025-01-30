S&P підвищило рейтинг УЗ з "CC" до "CCC" через виплату в січні купонів за єврооблігаціями

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" (УЗ) та її єврооблігацій з "CC" до "CCC" після виплати компанією 9 січня та 15 січня купонів за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках.

"У січні 2025 року АТ "Укрзалізниця" виплатила купон за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках, що дозволило компанії уникнути дефолту за облігаціями… Рейтинги АТ "Укрзалізниця" підвищено до рівня "ССС-" за купонними виплатами; прогноз "Негативний", - йдеться в повідомленні S&P на його сайті.

В S&P повідомили, що ризик дефолту УЗ після виплати купонного доходу зменшився, але не зник, враховуючи значний тиск на ліквідність компанії, спричинений війною в Україні та високу невизначеність щодо фінансової спроможності українського уряду надавати подальшу підтримку компанії.

Зазначається, що негативний рейтинг "ССС" відображає високі ризики для виплат по обслуговуванню боргу УЗ.

Рішення УЗ здійснити виплати по купонах в січні було прийнято в зв'язку з впевненістю, що влада схвалить підвищення тарифів, вважають в S&P.

"Хоча ліквідність УЗ суттєво погіршилась, ми розуміємо, що від керівництва компанії ми отримали інформацію про те, що зараз існує більша ймовірність підвищення тарифів у 2025 році, що може дещо покращити здатність УЗ генерувати грошові потоки, хоча остаточного рішення про підвищення тарифів ще не було прийнято", - ідеться в повідомленні рейтингового агентства.

S&P висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що підвищення тарифів може дещо посилити здатність УЗ генерувати грошові потоки, проте водночас може спричинити скорочення вантажної бази для перевезень, оскільки "не всі клієнти будуть готові платити за високими тарифами".

В S&P допускають, що УЗ доведеться реструктуризувати графік платежів або оголосити дефолт за борговими виплатами протягом наступних 6-12 місяців, оскільки без додаткового державного втручання або значного скорочення операційних витрат наявна ліквідність за такий строк буде вичерпана.

У агентстві нагадали, що в 2025 році виплати УЗ за купонами будуть невисокими – близько $45 млн, а великий платіж компанії доведеться здійснити тільки в липні 2026 року - $703 млн.

У повідомленні S&P зазначається, що агентство може знизити рейтинг УЗ, якщо вважатиме, що компанія не здатна здійснити боргові виплати відповідно до графіку погашення протягом наступних 6-12 місяців.

Раніше повідомлялось, що УЗ в січні заявила про намір виплатити купони, що припадають на січень, за своїми єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року та $300 млн із погашенням 15 липня 2028-го. Перед цим компанія повідомила, що вирішила капіталізувати відсотки за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.

16 грудня 2024 року УЗ, як і двома роками раніше, запустила процедуру витребування згоди утримувачів єврооблігацій на відтермінування купонних платежів, що підлягають сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року, однак не змогла отримати їх згоди. Необхідність продовження мораторію на виплати ще на рік компанія пояснила значним зниженням обсягів вантажоперевезень у другій половині 2024 року, різким зростанням витрат через інфляцію, спричинену ескалацією військової агресії, а також високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів.

Допомогу в спробі ввести його "Укрзалізниці" надавали Dragon Capital і J.P.Morgan Securities.

Після цього міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило рейтинг "УЗ" до "CC" із "CCC+". S&P Global Ratings також присвоїло компанії рейтинг "СС".

Як відомо, в 2024 році УЗ збільшила обсяг вантажних перевезень на 17,9% порівняно з попереднім роком - до 174,9 млн т. Компанія оцінювала EBITDA у четвертому кварталі 2024 року на рівні близько 1,0 млрд грн після зниження до 3,3 млрд грн у третьому кварталі 2024 року з 6,6 млрд грн і 6,9 млрд грн у першому та другому. У результаті компанія очікувала, що 2024 року її чистий збиток становитиме від 1,5 млрд грн до 2,5 млрд грн, залежно від обмінних курсів і пов'язаних із цим витрат, а також наслідків російських атак.

В кінці 2024 року УЗ підготувала пропозиції щодо індексації тарифів на перевезення вантажів на 37% у 2025 році. Остаточне рішення має ухвалити Міністерство розвитку громад і територій України.