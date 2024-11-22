МХП у III кв.-2024 збільшив чистий прибуток на 75%

Агрохолдинг МХП, найбільший в Україні виробник м'яса птиці, у третьому кварталі 2024 року одержав $96 млн чистого прибутку, що на 75% перевищує показник третього кварталу 2023 року, йдеться у біржовому звіті компанії в п'ятницю.

Згідно з ним, виручка зросла на 5% - до $773 млн, зокрема експортна виручка залишилася стабільною на рівні $415 млн, або 54% від загальної виручки, проти $411 млн, або 56% від загальної виручки в третьому кварталі минулого року.

Валовий прибуток зріс на 47% - до $249 млн, операційний - на 62%, до $154 млн, а скоригований EBITDA - на 56%, до $173 млн, що переважно зумовлено поліпшенням показників у сільськогосподарських операціях.

Загалом, згідно зі звітом, за дев'ять місяців цього року чистий прибуток МХП збільшився на 16% - до $141 млн, що, насамперед, відображає зростання операційного прибутку, частково компенсованого негрошовим збитком від курсових різниць у розмірі $98 млн порівняно з прибутком від курсових різниць $7 млн за дев'ять місяців 2023 року.

Виручка МХП за січень-вересень цього року залишилася практично стабільною в річному обчисленні - $2,262 млрд проти $2,294 млрд за січень-вересень минулого, зокрема експортна - $1,368 млрд проти $1,385 млрд, або 60% від загальної виручки.

Заснований 1998 року МХП - один із найбільших агрохолдингів України, який останніми роками активно розвивається і за межами країни. Має виробничі потужності в Україні та Балканах, а його дочірні підприємства працюють у Нідерландах, Великій Британії, Саудівській Аравії та інших країнах. Український земельний банк холдингу становить близько 370 тис. га.

Засновником, мажоритарним акціонером і головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.