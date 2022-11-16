Колонки

19:49 16.11.2022

Автор ІРИНА МІХАЛЬОВА

Сьогодні жодний забудовник не отримав дозвіл на участь в програмі "єОселя" з житловими проєктами, які будуються

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Сьогодні жодний забудовник не отримав дозвіл на участь в програмі "єОселя" з житловими проєктами, які будуються

Ірина Міхальова, директорка з маркетингу Alliance Novobud

 

Будівельний ринок покладає великі надії на державну іпотечну програму "єОселя", тож зараз головне, аби ця програма не повторила долю "Доступної іпотеки 7%", яка так і не змогла виправдати покладених на неї надій.

Загалом, час запуску програми "єОселя" вельми вдалий: це можливість підтримати українців, які сьогодні щодня втрачають житло, та підтримати будівельний бізнес, який, як відомо, є одним із драйверів економіки. Потрібно лише випрацювати зрозумілу й чітку схему взаємодії, аби всі учасники процесу отримали те, на що розраховували.

Якщо говорити про роботу "єОселя" в частині вторинного ринку, тобто готового житла, то тут вона спрацьовує. Нехай не так масово, як хотілося б, але маємо вже оформлені угоди і це добре. Сьогодні Alliance Novobud активно працює з банками-учасниками програми, оскільки, має певну кількість готових квартир й досвід участі в програмі "Доступної іпотеки 7%". Маємо й перші погодження від фінустанов, тож клієнти збирають пакет документів й очікуємо на оформлення найближчим часом.

Щодо первинного ринку житла, то тут ситуація ускладняється тим, що забудовникам практично неможливо пройти акредитацію в банках. Принаймні сьогодні жодний забудовник не отримав дозвіл на участь в програмі "єОселя" з житловими проєктами, які будуються. Банки говорять, що не готові до участі, адже занадто високі ризики й вони повністю лягають на них, занадто низька дохідність продукту тощо. Тим часом потенціал саме житла, яке будується, колосальний. Тут вам і нижча цінова категорія, і можливість ширшого вибору житлових комплексів, планувань. Окрім того, погодити житлові проєкти, повинно й УКРФІНЖИТЛО, через який здійснюватиметься фінансування програми. Тут стверджують, що діалог з банками щодо створення вигідних умов триває й дуже потрібно, аби він прискорився, адже час йде, а віз і нині там.

На Ukrainian development meeting, який прийшов 10 листопада, відбулася фактично безпрецедентна подія — організатори змогли зібрати в одному місці та в один час представників усіх сторін програми "єОселя": представників влади, УКРФІНЖИТЛО, банків та девелоперів. Кожна зі сторін поділилася своїм "болем", в результаті чого домовилися про створення комунікаційної групи, головна мета якої — оперативне розв’язання питань та проблем, пов’язаних з впровадженням програми.

Ми як великий та системний забудовник, який активно будує і в Києві, і в області, віримо в потенціал програми "єОселя" й готові долучатися на будь-якому етапі. Плідна робота програми здатна покрити відразу кілька стратегічних для держави напрямків: забезпечення значної кількості звичайних українських сімей (серед яких, перш за все, будуть і наші герої — військові) якісним новим житлом, підтримка економіки країни завдяки плідній роботі будівельної галузі та загалом відродження ринку первинної нерухомості.    

 

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19:45 16.11.2022
Сьогодні жодний забудовник не отримав дозвіл на участь в програмі "єОселя" з житловими проєктами, які будуються

Сьогодні жодний забудовник не отримав дозвіл на участь в програмі "єОселя" з житловими проєктами, які будуються

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