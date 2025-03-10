Пресрелізи

13:56 10.03.2025

Девелопер передав тренажери для облаштування спортивної зали у ВЧ 3041 НГУ

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Компанія Alliance Novobud продовжує підтримувати захисників України та долучається до ініціатив, що сприяють їхній фізичній та моральній реабілітації. Девелопер забезпечив військову частину 3041 Національної гвардії України тренажерами для облаштування сучасної спортивної зали на території частини.

Військовослужбовці отримали 11 високоякісних тренажерів TM Legend Fitness (USA), з яких 3 призначені для кардіонавантажень – бігова доріжка, велотренажер та орбітрек. Решта обладнання включає тренажери для силових вправ, а також для фізичної реабілітації — масажний та інверсійний столи. Загальна вартість переданого обладнання склала близько 2 млн грн.

Командир військової частини Євген Жар відзначив значущість цього внеску для особового складу:

"Наші військовослужбовці забезпечують охорону Чорнобильської АЕС, і до складу частини входять військові, які за станом здоров’я більше не можуть брати участь у бойових операціях на передовій. Тому питання фізичної реабілітації таких захисників є надзвичайно гострим. Було ухвалене рішення про створення спортивної зали, тож пропозиція компанії Alliance Novobud надійшла вчасно, закривши практично увесь необхідний перелік тренажерів. Ми надзвичайно вдячні за цей вагомий внесок у підтримку бойового та фізичного духу військовослужбовців".

CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова підкреслила важливість турботи про військових не лише у частині технічного забезпечення:

"Сьогодні підтримка наших захисників є важливим завданням кожного відповідального бізнесу. Окрім техніки та зброї, не менш важливо дбати про фізичне здоров’я та моральний стан військовослужбовців. Ми впевнені, що облаштована спортивна зала допоможе їм залишатися в належній фізичній формі та сприятиме їхній реабілітації".

Alliance Novobud і надалі реалізовуватиме соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку українських захисників та відновлення України.

Теги: #тренажери #національна_гвардія_україни #ірина_міхальова #alliance_novobud

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