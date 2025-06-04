Свято у MADISON GARDENS: яскрава сусідська вечірка з нагоди початку літа

31 травня внутрішній двір житлового комплексу MADISON GARDENS наповнився дитячим сміхом, усмішками батьків і атмосферою справжнього родинного свята. З нагоди початку літа девелопер Alliance Novobud провів теплу сусідську вечірку, яка зібрала мешканців комплексу разом для яскравого й веселого дозвілля.

У програмі були смачні BBQ-пригощання, творчі майстер-класи, активні ігри для всієї родини, шоу мильних бульбашок і веселі конкурси. Малюки з радістю долучались до екоігрових зон, а дорослі мали змогу поспілкуватися та відчути справжню силу сусідської єдності.





Окрему вдячність висловлюємо нашому смачному партнеру — мережі піцерій Pizzburg, який потішив гостей смачною піцою, що додала ще більше настрою та гастрономічного задоволення.

«Ми щасливі бачити, скільки радості принесло це свято! Впевнені, що позитивні емоції наших маленьких мешканців у ці складні часи — запорука їхнього щасливого майбутнього. Дякуємо всім, хто був з нами, і до нових зустрічей на заходах у наших житлових комплексах» — зазначила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud.

Фотозвіт зі свята можна переглянути за посиланням: https://gallera.io/g/2776-viktoriya-golovcenko/332235-zk-madison-gardens-brovari