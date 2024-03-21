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13:44 21.03.2024

21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум

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21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум

21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Форум присвячується десятій річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції Гідності. Історичний вибір українців став життєвим шляхом до нашої свободи, яка не має альтернативи.

Серед головних тем, що обговорюватимуться в Києві впродовж двох днів роботи, - ситуація на фронті, термінова військова допомога Україні, вступ України до ЄС і НАТО, підготовка до виборів Європейського парламенту, Саміту НАТО у Вашингтоні і виборів Президента Сполучених Штатів, бачення стратегії Заходу та України.

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У форумі візьмуть участь високі представники НАТО і Європейського Союзу, міністри оборони держав-партнерів, європейські і американські політики та експерти, міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

На запрошення Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка та його команди, у рамках дискусій Форуму - в онлайн режимі і за безпосередньої участі – виступатимуть понад вісімдесят іноземних та українських промовців.

Серед них, зокрема, такі відомі міжнародні діячі, як: Президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман Ван Ромпей, Президент Європейської Комісії у 2004-14 роках Жозе Мануел Баррозу, Перша Віце-президент Європейської Комісії у 2010-14 роках Баронеса Кетрін Ештон, члени Ради Безпеки КБФ - Прем’єр-міністр Естонії у 2014-16 роках Тааві Рийвас і Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андрюс Кубіліус, Командувач Сил США у Європі у 2014-17 роках, Генерал-лейтенант Бен Годжес, Генерал США Гордон «Скіп» Дейвіс мол., Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках і Директор ЦРУ США у 2011-12 роках, Генерал Девід Петреус.

У роботі Форуму також братимуть участь депутати Європейського парламенту та представницька американська делегація. Вичерпний перелік учасників буде оприлюднено в день Форуму.

Програма форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Партнери Форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Чатем-Хаус, Фонд імені Фрідріха Еберта.

Пряма трансляція розпочнеться 21 березня об 11:00 на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:

Facebook КБФ 
Сайті КБФ 
YouTube Фонду «Відкрий Україну» 
YouTube Арсенія Яценюка 
Facebook Арсенія Яценюка

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Громадське радіо, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, «День». 

Теги: #київський_безпековий_форум

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