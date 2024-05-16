Пресрелізи

12:36 16.05.2024

17 травня КБФ проведе онлайн-дискусію щодо конфіскації російських активів

2 хв читати
17 травня КБФ проведе онлайн-дискусію щодо конфіскації російських активів

У п’ятницю, 17 травня, об 11:00, відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму, присвячена одному з центральних питань життєзабезпечення України – передачі нашій державі заморожених на Заході російських активів.

3 листопада 2023 року на шпальтах Financial Times вийшов відомий «лист Яценюка» із закликом про передачу Україні російських активів на суму 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та державах Європейського Союзу.

Звернення, ініційоване Головою Київського Безпекового Форуму, підтримали такі відомі міжнародні діячі, як: Лоуренс Саммерс, Президент-емерит Гарвардського університету і міністр фінансів США у 1999-2001 роках, Роберт Зеллік, Президент Світового Банку в 2007-12 роках, Френсіс Фукуяма, а також десятки високопоставлених американських і європейських дипломатів, політиків та експертів. Ця тема займає ключове місце в публічних подіях КБФ і діалозі її команди з міжнародними партнерами.

Яка перспектива вирішення проблеми «російських активів» і яким чином змусити Росію заплатити на злочини, вчинені проти України?

KSF_0517_ua.jpg

Ці запитання будуть у центрі уваги онлайн-зустрічі за участю провідних світових експертів в цій сфері: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.

Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться:

На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму – bit.ly/3zAC7Xk

На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка – bit.ly/3Nnd6Vs

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Громадське радіо, Цензор.НЕТ, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Медіацентр Україна, Главком, Український кризовий медіацентр, Ukraine World, «День».
 

Теги: #кбф #київський_безпековий_форум #яценюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 22.03.2024
Дії Трампа в разі обрання президентом залежатимуть від його команди - Джон Гербст

Дії Трампа в разі обрання президентом залежатимуть від його команди - Джон Гербст

20:02 22.03.2024
Виклик для України - зберігати темпи й ефективність бойових інновацій на полі бою, щоб замінити засоби, яких бракує, - американський генерал

Виклик для України - зберігати темпи й ефективність бойових інновацій на полі бою, щоб замінити засоби, яких бракує, - американський генерал

19:45 22.03.2024
Україна зможе наприкінці цього року або на початку наступного перейти в наступ за необхідної допомоги Заходу

Україна зможе наприкінці цього року або на початку наступного перейти в наступ за необхідної допомоги Заходу

19:30 22.03.2024
Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни - Курт Волкер

Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни - Курт Волкер

18:48 22.03.2024
Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати - генерал Годжес

Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати - генерал Годжес

18:36 22.03.2024
Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, через 2-3 роки буде пізно

Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, через 2-3 роки буде пізно

13:44 21.03.2024
21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум

21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум

16:42 16.03.2024
21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум

21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум

12:03 15.12.2023
"Чи продовжить Захід підтримувати Україну?". 15 грудня КБФ проведе онлайн-дискусію за участі відомих політиків і дипломатів

"Чи продовжить Захід підтримувати Україну?". 15 грудня КБФ проведе онлайн-дискусію за участі відомих політиків і дипломатів

10:42 21.11.2023
"Розірвати замкнене коло смерті": КБФ проведе спеціальну подію за участі відомих діячів до 90-х роковин Голодомору-геноциду

"Розірвати замкнене коло смерті": КБФ проведе спеціальну подію за участі відомих діячів до 90-х роковин Голодомору-геноциду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Розвиток підприємництва в Україні: у банку розповіли, що впливатиме в майбутньому на кількість нових ФОП

Ламінат і міжкімнатні двері: якість від Торгової Мережі Zavod Parketu

"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

18 травня відбудуться урочистості з нагоди Дня сорту винограду «Одеський чорний» - УКРСАДВИНПРОМ

"Украдене щастя" - прем’єра в Київському академічному театрі ляльок

Боротьба з екоцидами і ядерним тероризмом, гуманітарне розмінування й очищення води

Літо в Туреччині, сезон 2024: вигідні пропозиції від АНЕКС Тур

Парафія св. Миколая в Києві передала благодійну допомогу для потреб сил оборони України

Спільнота рідних військовослужбовців за чіткі терміни служби

Приборкуємо алергію: де вигідно придбати “Цетрин”?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА