Пресрелізи

15:15 14.06.2024

Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

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Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

У середу, 19 червня, Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

Як відомо, зустріч лідерів Групи Семи відбудеться в Італії 13-15 червня, а Саміт Миру пройде 15-16 червня в Швейцарії. У центрі уваги публічної дискусії КБФ будуть рішення, які очікуються на обох міжнародних заходах, а також практичні кроки для зміцнення світової солідарності з Україною і подолання російської агресії.

На запрошення Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка учасниками розмови, зокрема, стануть Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, Посол Канади Наталка Цмоць, Посол Франції Гаель Весьєр, Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та інші дипломати і політики. Модератор події – директор КБФ Данило Лубківський.

Форма для акредитації ЗМІ

Акредитація завершується у вівторок, 18 червня, о 18:00.

Підтвердження акредитації буде надіслано вам на e-mail, який ви вказали при реєстрації. Звертаємо вашу увагу, що тільки підтверджені представники медіа зможуть бути присутні на Форумі.

Місце проведення заходу буде повідомлене разом із підтвердженням акредитації.

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Медіацентр Україна, Главком, Український кризовий медіацентр, Ukraine World, "День", Armiya'UA.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Теги: #кбф #київський_безпековий_форум #g7 #яценюк #g7_summit #відкрий_україну

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