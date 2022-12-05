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15:30 05.12.2022

Хочу жити в Україні. Допомогти, щоб зберегти українську сім’ю

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Кому з українців відгукуються ці слова? Майже 5 млн. наших громадян здобули новий незвичний для себе статус - ВПО. Ці сім’ї, мами, їх діточки попрощались з рідним домом, мабуть, назавжди, та вперто хочуть жити в Україні. Вони шукають безпечне тепле житло, роботу, школу чи садочок для своїх малюків.

За даними внутрішніх опитувань, більшість серед них і досі не розуміють як жити далі, де жити, як та ким почати працювати, як виховувати своїх дітей та на що розраховувати.
Благодійний фонд "Переяслав" надав тимчасовий прихисток для понад 500 громадянам із зон активних бойових дій. Та прихисток - це лише тимчасове вирішення проблем. Відновлення доступного житлового фонду, яким не користуються, вирішує це питання у довготривалій перспективі.

Благодійний фонд "Переяслав" шукає однодумців зі схожою місією, та фінансову підтримку, як в Україні, так і закордоном. Ми зобов’язані якнайшвидше цю енергію руйнування перетворити на відродження, не чекаючи девелоперів, що розраховують на відновлення будівельного ринку та нових інвестицій.

Теги: #благодійність #pereyaslav_fundation #допомога_переселенцям

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