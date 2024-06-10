VEON збільшує інвестиції в Україні до $1 млрд

Материнська компанія найбільшого мобільного оператора в Україні "Київстар" - VEON напередодні конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Берліні, повідомила про збільшення обсягу інвестицій в Україні з нинішніх $600 млн до $1 млрд протягом п'яти років.

"VEON через свою 100%-ву дочірню компанію "Київстар" планує збільшити зобов'язання з відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п'ятирічного періоду з 2023 до 2027 року", - повідомила компанія в понеділок.

Кошти спрямують на інвестиції в мережеві й цифрові сервіси, включно з потенційним придбанням або розвитком нових активів, соціальними внесками й партнерськими відносинами.

Голова ради директорів VEON і засновник VEON Огі Фабела, член ради директорів VEON і "Київстар", колишній державний секретар США Майк Р. Помпео і генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров візьмуть участь у Конференції з питань відновлення України в Берліні, щоб наголосити на поточному внеску VEON і "Київстар" у стійкість України, а також на майбутніх зобов'язаннях VEON з відновлення та реконструкції України, зокрема й на вищезазначеному розширеному інвестиційному плані, йдеться в повідомленні VEON.

Генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров, слова якого наведено в повідомленні, зазначив, що VEON і "Київстар" підтримують стійкість, відновлення і відбудову України, надаючи населенню цифрові можливості, розвиваючи мережу в партнерстві з OpenRAN і забезпечуючи стійкість і безперервність енергопостачання.

"Бачачи підтримку міжнародного інвестора VEON, я з гордістю відзначаю, що "Київстар" є яскравим прикладом того, як соціально відповідальний бізнес із міжнародними інвесторами може підтримати країну під час війни... Ми приєднаємося на Конференції з відновлення України 2024 р. до заклику до бізнесу інвестувати в Україну, і інвестувати зараз! Я радий, що ми зробимо це, збільшивши свої власні інвестиційні зобов'язання: $1 млрд протягом п'яти років", - сказав Комаров.

У компанії нагадали, що VEON і "Київстар" було визнано найбільшими іноземними інвесторами в Україні у 2022 і 2023 роках за версією Forbes Ukraine. Обсяг капітальних інвестицій становив 12,3 млрд грн за два роки - приблизно $176 млн у 2022 році і $174 млн у 2023 році.

У VEON нагадали, що "Київстар" із 24 лютого 2022 року побудував 1,895 тис. нових базових станцій LTE і модернізував близько 13,2 тис. наявних базових станцій до рівня 4G. "Київстар" додав у зону покриття 4G понад 4,1 тис. житлових районів. На сьогодні доступ до послуг 4G у мережі "Київстар" мають 95% населення територій, які контролює Україна. У найближчі два роки оператор планує вийти на майже повсюдне (98%) покриття 4G.

Крім того, домашні та бізнес-користувачі фіксованого зв'язку користуються перевагами розгортання "Київстаром" високошвидкісної мережі GPON, яку 2024 року має бути розширено на сім нових міст.

У лютому 2024 року "Київстар" і Rakuten Symphony підписали угоду про наміри, яка підтверджує зацікавленість "Київстару" в придбанні та розгортанні технології відкритої мережі радіодоступу (Open RAN), яка міститиме технології 4G і 5G.

"Київстар" уже інвестував 1 млрд грн в енергостійкість України, встановивши понад 2,3 тис. генераторів і 113 тис. акумуляторів, щоб забезпечити роботу мережі в умовах відключень електроенергії через атаки РФ.

"Київстар" із серпня 2022 року інвестує в компанію Helsi, провідну українську цифрову платформу у сфері охорони здоров'я. Станом на березень 2024 року Helsi налічує 2,5 млн щомісячних активних користувачів на вебплатформах і OTT-платформах, обслуговує близько 1,6 тис. медичних закладів, об'єднує понад 38 тис. медичних спеціалістів, а також посприяла 2,5 млн цифрових записів на прийом до лікаря в першому кварталі 2024 року.

"Київстар" постійно розширює використання та можливості платформи самообслуговування "myKyivstar", телевізійного застосунку "Київстар ТБ", який налічує близько 1,5 млн щомісячних активних користувачів.

Крім того, "Київстар" підтримує український бізнес, інтегруючи Amazon Web Services для оброблення даних, а також хмарні сервіси Microsoft Azure. Кінематична технологія реального часу "Київстар" використовується в широкому спектрі професійних застосунків, від сільського господарства до операцій з розмінування.

Загальний обсяг підтримки клієнтів і КСВ-ініціатив "Київстар" з лютого 2022 року сягнув $50 млн, включно з корпоративними пожертвами і цифровим сприянням пожертвуванням клієнтів на розмінування України, що дасть змогу зібрати понад 180 млн грн у період з 2023 до 2024 року для проєкту розмінування "Ми тут живемо" спільно з фондом "Повернись живим".