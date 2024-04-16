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10:34 16.04.2024

Фрідман не отримає жодного цента від продажу lifecell, як і передбачають транзакційні документи - Шелемба

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Фрідман не отримає жодного цента від продажу lifecell, як і передбачають транзакційні документи - Шелемба

Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман не отримає жодного цента від угоди з продажу оператора мобільного зв'язку lifecell інвесткомпанії NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля - пряма заборона міститься в транзакційних документах, укладених між Turkcell і французьким інвестором, запевнив агентство "Інтерфакс-Україна" CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба в понеділок.

"Жодного цента від продажу активів Turkcell в Україні не буде передано підсанкційним особам або підконтрольним їм компаніям у результаті угоди з NJJ. Усі сторони цієї угоди, і покупці, і продавці, юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства, зокрема чинних санкцій Ради національної безпеки і оборони", - пояснив Шелемба.

За його словами, у транзакційних документах прямо згадано "економічні санкції, положення, правила або обмежувальні заходи, що адмініструються, запроваджуються або контролюються Радою Безпеки ООН, будь-яким комітетом із санкцій Ради Безпеки ООН або Європейським Союзом чи його державами-членами, Турецькою Республікою, Україною (обмежувальні заходи, що адмініструються, запроваджуються або контролюються Радою національної безпеки й оборони (РНБО) або іншим органом влади України), Казначейством його Величності Сполученого Королівства, Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), Міністерством закордонних справ США, або будь-яким іншим державним органом США".

За словами Шелемби, найімовірніше, кошти від продажу активів в Україні буде спрямовано на фінансування капітальних витрат на основному ринку Turkcell у Туреччині, зокрема на погашення боргових зобов'язань. Згідно з оприлюдненою 20 березня інформацією, Turkcell планує інвестувати майже $800 млн протягом 2024 року в розширення мережі та інфраструктури в Туреччині, включно з підготовкою до 5G, розширенням оптоволоконних мереж, збільшенням інвестицій у поновлювану сонячну енергію до 54 МВт встановленої потужності та збільшенням потужності нових центрів оброблення даних на 9,1 МВт.

Основна сума зобов'язань із відсотками з обслуговування короткострокового боргу Turkcell у 2024-2025 роках становить $1,8 млрд.

Як повідомлялося, інвестиція інвесткомпанії NJJ, яка належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, у "Датагруп-Воля-lifecell" становитиме $1,5 млрд - $525 млн із цієї суми буде сплачено Turkcell за активи lifecell в Україні.

Крім того, 16 квітня Київський апеляційний суд може ухвалити остаточне рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell і 100% у дочірніх компаніях "Укртауер" і "Пейселл". Якщо апеляцію телеком-оператора буде задоволено, угода з купівлі активів lifecell французьким інвестфондом NJJ за умови отримання остаточних регуляторних схвалень, зокрема Антимонопольного комітету, може завершитися вже в травні.

Антимонопольний комітет надав дозвіл французькій компанії "DVL Telecom", що входить до групи NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, на купівлю контролю над групою Datagroup Holding Limited ("Датагруп-Воля"), продовживши розгляд справи про концентрацію у вигляді купівлі компанією "DVL Telecom" контролю над групою "Лайфселл".

Раніше повідомлялося, що інвесткомпанія NJJ, яка належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, після завершення угоди з купівлі фіксованого телекомунікаційного оператора "Датагруп-Volia" та оператора мобільного зв'язку lifecell об'єднає їх активи в єдину компанію, яка пропонуватиме клієнтам потрійний пакет послуг. Шелемба очолить об'єднану платформу "Датагруп-Volia-Lifecell". П'єр Данон, нинішній голова наглядової ради "Датагруп-Volia", також продовжить свою роботу на посаді голови наглядової ради об'єднаної структури.

Теги: #lifecell #датагруп_воля #njj #шелемба

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