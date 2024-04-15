Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів у I кв. - IDC

Південнокорейський гігант Samsung став найбільшим постачальником смартфонів у світі в першому кварталі 2024 року, за даними дослідницької компанії International Data Corporation (IDC).

За підсумками 2023 року лідером уперше стала американська Apple Inc. Поставки смартфонів у світі в першому кварталі 2024 року збільшилися на 7,8% у річному виразі, до 289,4 млн штук, йдеться в попередньому звіті IDC. Зростання зафіксовано за підсумками третього кварталу поспіль, що свідчить про відновлення ринку після дворічного спаду.

Samsung скоротив обсяги продажу на 0,7% у річному виразі, тоді як продажі Apple впали на 9,6%. Тим часом китайська Xiaomi збільшила поставки на третину, а бренд Transsion зафіксував зростання майже на 85% і піднявся на четверту сходинку в списку найбільших постачальників смартфонів у світі.

"Як і очікувалося, відновлення ринку смартфонів триває на тлі поступового зростання оптимізму щодо провідних брендів, - зазначив віцепрезидент підрозділу Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Раян Ріт. - Apple вибилася в лідери наприкінці минулого року, проте Samsung успішно повернув собі першу сходинку в першому кварталі".

Аналітики IDC очікують, що Samsung і Apple і далі домінуватимуть у верхньому ціновому сегменті, але також вказують на потенціал до подальшого зростання і диверсифікації таких брендів, як Huawei, Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus і vivo.