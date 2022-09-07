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16:03 07.09.2022

Samsung прогнозує збереження спаду продажу мікросхем у 2023р.

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Samsung прогнозує збереження спаду продажу мікросхем у 2023р.

Південнокорейська Samsung Electronics прогнозує, що різкий спад продажу мікросхем спостерігатиметься і наступного року.

"Друга половина поточного року видається песимістичною, зараз наступний рік теж не здається часом для значних поліпшень", - сказав глава підрозділу Samsung з виробництва напівпровідників і головний виконавчий співдиректор компанії Кюн Кі Хен під час брифінгу.

Samsung, найбільший у світі виробник напівпровідників за обсягом виторгу, вживатиме оперативних заходів у відповідь на мінливі ринкові умови, зазначив він.

На початку поточного року топменеджери компанії вважали, що друге півріччя 2022 року буде кращим, ніж перше. Тим часом до кінця весни стало очевидним, що рівні попиту "суттєво змінилися", додав Хен.

Тим часом Samsung продовжив збільшувати інвестиції та вкладатися в дослідження та розробки, зазначив він, додавши, що "погані часи можуть стати добрими можливостями".

Samsung управляє трьома підприємствами з виробництва мікросхем у Південній Кореї, а також двома – в американському Остіні, штат Техас. Також компанія минулого року оприлюднила плани щодо будівництва ще одного підприємства в Техасі за $17 млрд.

Світові продажі чипів, як очікується, збільшаться на 13,9%, до $633 млрд цього року, згідно з оновленим прогнозом World Semiconductor Trade Statistics. Раніше прогнозувалося зростання показника на 16,3%.

Продаж мікросхем у 2023 році, як очікується, зросте лише на 4,6%.

Теги: #samsung

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