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12:24 11.04.2024

Оператори мобільного зв'язку мають план дій на випадок блекауту в Харкові

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Оператори мобільного зв'язку мають план дій на випадок блекауту в Харкові

Оператори мобільного зв'язку мають план спільних дій на випадок блекауту в Харкові, повідомила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова на щорічній конференції Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) "Україна на зв'язку".

"У нас по кожному великому місту, невеликому... є спільний план з усіма нашими колегами на випадок повного блекауту. Ми (умовно - ІФ-У) розділили Харків на три частини... кожен забезпечує дизелем свої сайти. Національний роумінг надає змогу в разі потреби перемикатися (використовуючи всі наявні в регіоні базові станції українських операторів - ІФ-У). Тобто ми зараз тримаємо зв'язок", - сказала Устинова.

Вона уточнила, що станом на 9:00 четверга, 11 квітня, у Харкові доступні 88% базових станцій Vodafone Україна.

"Зараз ситуація краща. Ми щодня бачимо, що відновлюється енергетика по Харкову. Було 70%, зараз 88% (базових станцій в ефірі - ІФ-У)", - сказала Устинова, додавши, що навантаження на операторів мобільного зв'язку в Харкові значно зросло у зв'язку зі збільшенням обсягу використання мобільного інтернету, там де відсутній фіксований інтернет.

Теги: #харків #мобільний_звязок #vodafone

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