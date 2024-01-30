Власник NJJ Capital Ксав'є Ньєль готовий заплатити за lifecell щонайменше $500 млн

NJJ Capital, що належить французькому мільярдерові Ксав'є Ньєлю, заплатить за українські підрозділи компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell), ТОВ "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер" щонайменше $500 млн, повідомило агентство Bloomberg.

"Це актив, за який ми платимо не так вже й багато порівняно з його прибутком", - навело заяву Ньєля, зроблену в понеділок на зустрічі з Паризькою асоціацією ділових журналістів агентство.

Остаточна ціна угоди не буде відома до її закриття, але вона становитиме щонайменше $500 млн, навело слова представника NJJ агентство Bloomberg.

Ньєль також уточнив, що угоду очікують перевірки регулювальних органів, зокрема "зелене світло" від українського антимонопольного відомства.

У повідомленні зазначено, що французька телекомунікаційна група Iliad, яка належить Ньєлю, надає телекомунікаційні послуги в Польщі, зокрема обслуговує великий обсяг роумінгового трафіку між країнами, завдяки чому угода "має сенс".

Iliad надає широкий спектр телекомунікаційних послуг, пропонуючи послуги інтернет, мобільної телефонії, хмарної інфраструктури, IoT і керованих послуг. Компанії належить один із найбільших інтернет-провайдерів країни - Free.

Iliad обслуговує клієнтів у Франції, Італії та Польщі.

Як повідомлялося, турецька компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передання 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell) - третього за величиною українського оператора мобільного зв'язку, а також компанії з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг із оренди веж ТОВ "Укртауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

Рішення про підписання договору рада директорів ухвалила 20 грудня, проте ще 9 травня вирішила не розкривати інформацію про можливу угоду.

Turkcell уточнював, що номінальна ціна акцій "Лайфселл" - 12 млрд 711,849 млн грн, "Глобал Білгі" - 47,226 млн грн і "Укртауер" - 1 млрд 964,04 млн грн.

Уповноважені представники компанії NJJ Capital (Париж, Франція) і ТОВ "Глобал Білгі" (Київ, Україна) звернулися до Антимонопольного комітету (АМКУ) щодо видачі дозволу компанії NJJ Capital на опосередковану купівлю частки в статутному капіталі "Глобал Білгі", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, а також часток, які забезпечують перевищення 50% голосів у вищих органах управління "Лайфселл" та "Укртавер" до 29 грудня 2023 року. Заяви були їм повернуті оскільки не відповідали встановленим комітетом вимогам.

23 січня 2024 року АМКУ отримав повторне звернення про купівлю частки, що забезпечує контроль у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер" від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ. Наразі комітет їх аналізує.