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12:14 08.09.2023

США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei

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США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei

Уряд США розпочав офіційне розслідування щодо провідного китайського чипа, встановленого в новому смартфоні Huawei Technologies Co., повідомило агентство Bloomberg.

Міністерство торгівлі, яке за останні два роки запровадило низку обмежень проти Huawei і китайської напівпровідникової галузі, заявило, що працює над отриманням додаткової інформації про "передбачуваний" 7-нанометровий процесор, виявлений у смартфоні Mate 60 Pro. Чип був виготовлений китайською Semiconductor Manufacturing International Corp., яку, як і Huawei, занесено до "чорного списку" США, і їй обмежено доступ до американських технологій.

Виявлення в мобільному телефоні технології, яку США прагнули не допустити до рук Пекіна, поклало початок дебатам у Вашингтоні про ефективність санкцій, запроваджених раніше проти напівпровідникової галузі КНР, зазначає агентство.

"Ми працюємо над отриманням додаткової інформації про характер і склад передбачуваного 7-нанометрового процесора, - заявив представник міністерства торгівлі. - Давайте внесемо чіткість експортний контроль - це лише один інструмент в арсеналі уряду США для усунення загроз національній безпеці, які походять від КНР. Обмеження, що діють з 2019 року, підкосили компанію Huawei і змусили її створити себе заново - ціною значних витрат для уряду КНР".

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що утримається від коментарів до отримання додаткової інформації.

Теги: #huawei

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