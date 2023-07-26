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15:24 26.07.2023

ЮНЕСКО рекомендувала заборонити використовувати мобільні телефони в школах

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ЮНЕСКО рекомендувала заборонити використовувати мобільні телефони в школах

Використання мобільних телефонів дітьми в школах слід заборонити для поліпшення успішності, перешкоджання зривам уроків і допомоги в захисті дітей від кібербулінгу, повідомляє видання The Guardian із посиланням на доповідь ЮНЕСКО.

Згідно з доповіддю, є дані, які вказують на те, що надмірне використання смартфонів пов'язане з погіршенням успішності, а високі показники часу, проведеного перед екраном, "можуть негативно впливати на самоконтроль і емоційну стабільність, а також посилювати тривожність і пригнічений стан".

У доповіді наголошується, що цифрові технології загалом, зокрема штучний інтелект, мають підпорядковуватися "орієнтованому на людину підходу" в освіті та не повинні замінювати очних контактів учнів із учителями.

"Онлайн взаємодія не може бути заміною людському живому спілкуванню", - наголосила гендиректорка ЮНЕСКО Одре Азуле.

У ЮНЕСКО зазначили, що надмірне і непропорційне використання учнями цифрових технологій у школі та вдома, зокрема смартфонів, планшетів і комп'ютерів, може відволікати їх від роботи і згубно впливати на якість освіти.

Водночас в організації визнали, що сучасні технології, незважаючи на ці негативні чинники, надали змогу здобути освіту мільйонам людей. Зокрема, згідно з ЮНЕСКО, під час пандемії онлайн-освіта допомогла школам та університетам працювати в умовах обмежувальних заходів.

ЮНЕСКО провела аналіз освітніх систем у 200 країнах. Згідно з оцінкою організації, лише в кожній шостій країні заборонено використання телефону в школі.

Теги: #юнеско #мобільний_телефон

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