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10:20 25.02.2023

SpaceX виведе на орбіту нову партію з 51 інтернет-супутника Starlink

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SpaceX виведе на орбіту нову партію з 51 інтернет-супутника Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у понеділок стартує на орбіту з черговою партією з 51 міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Запуск планується здійснити зі стартового майданчика SLC-4E на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії 27 лютого об 11:31 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 21:31 за Києвом).

Він стане 75-м запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink та сьомим від початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту вже майже 4 тис таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 3,7 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

При цьому перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовується в 12-те, приблизно через дев'ять хвилин після старту повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, розміщену в Тихому океані в 670 км від бази.

Теги: #spacex #starlink

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