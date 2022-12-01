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12:55 01.12.2022

Amazon надає Україні $75 млн підтримки сервісами – віцепрем'єр

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Amazon надає Україні $75 млн підтримки сервісами – віцепрем'єр

Amazon Web Services (AWS) надає Україні можливості на $75 млн для продовження міграції державних реєстрів, інших необхідних для функціонування держави баз даних у хмарне середовище AWS, відповідний меморандум на 2023 рік підписали Мінцифри та AWS.

"Компанія вже допомогла з міграцією близько 100 державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне середовище AWS. Це дозволило продовжити роботу державної цифрової інфраструктури та 24/7 надавати послуги українцям. Хмару неможливо зруйнувати ракетами, отже, Amazon робить нас стійкішими", – зазначив віцепрем'єр – глава Мінцифри Михайло Федоров у телеграм-каналі.

Відомство уточнило, що меморандум, зокрема, дозволить стимулювати розвиток хмарних технологій у державних установах та на підприємствах, і нагадала, що Diia вже давно зберігає в AWS копію серверної системи програми та щодня створює резервні копії.

Amazon Web Services або AWS є дочірньою компанією Amazon.com, яка надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки.

Теги: #amazon

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