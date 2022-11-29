Starlink на 25% підвищує тарифи для українців - керуючий партнер CMS

Система супутникового зв'язку Starlink підвищує тарифи для українців, повідомив у своєму фейсбуці керівник київського офісу міжнародної юридичної фірми CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Згідно зі скрінами, які він оприлюднив, вартість послуг Starlink із 29 грудня 2022 року становитиме $75 на місяць, а вартість терміналу та антени - $700 (на 40% вище за поточну).

Наразі вартість Starlink в Україні $60 та $500 відповідно.

У Міністерстві цифрової трансформації України зміни вартості Starlink наразі не прокоментували.