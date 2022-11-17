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10:27 17.11.2022

"Vodafone Україна" відновив мережу у Бериславі Херсонської області

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"Vodafone Україна" відновив мережу у Бериславі Херсонської області

Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" відновив мережу в Бериславі Херсонської області за допомогою Starlink.

"Інженерам вдалося відновити роботу першої базової станції лише через декілька днів після звільнення міста. Через пошкодження транспортної мережі використовували обладнання Starlink як тимчасове рішення на момент відновлення оптично-волоконної лінії зв'язку. Через відсутність централізованого електропостачання у місті мережа працює на резервному живленні", - зазначається у повідомленні оператора, поширеному ввечері у середу.

Мережа вже обслуговує клієнтів "Vodafone Україна" за всіма стандартами зв'язку.

Як повідомлялося, оператор поновив зв'язок у деокупованому Херсоні 13 листопада.

Теги: #vodafone #берислав

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