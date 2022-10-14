Телеком

19:00 14.10.2022

Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу, - Подоляк

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Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу, - Подоляк

Україна знайде рішення, щоб система супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX продовжила роботу на українській території, упевнений радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як зазначив радник глави ОП, американський підприємець Ілон Маск, забезпечивши після повномасштабного російського вторгнення українців супутниковим інтернетом, допоміг Україні вистояти у найкритичніші моменти війни.

"Подобається це комусь чи ні", - наголосив Подоляк у своєму твіттері.

Водночас, за його словами, бізнес має право на свої стратегії, проте Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу.

"Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок", - написав він.

Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Теги: #starlink

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