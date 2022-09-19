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18:52 19.09.2022

Китай активізує роботизацію підприємств, намагаючись наздогнати розвинуті країни - WSJ

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Китай активізує роботизацію підприємств, намагаючись наздогнати розвинуті країни - WSJ

Китайські підприємства активізують впровадження промислових роботів, розуміючи необхідність адаптації виробництва до операційного середовища, зокрема до скорочення доступності дешевої робочої сили, пише газета The Wall Street Journal.

Згідно з даними Міжнародної федерації робототехніки (International Federation of Robotics, IFR), на частку КНР припало майже 50% роботизованих промислових установок, введених у дію у світі в 2021 році. Показник зріс на 45% порівняно з 2020 роком – до 243 тис. одиниць.

Таким чином Китай залишається найбільшим ринком для світових виробників роботів.

Загальносвітовий показник кількості введених у дію установок зріс на 27%, до 486,8 тис.

Дані IFR показують, що китайські заводи минулого року встановили вдвічі більше нових роботів, ніж підприємства у Північній та Південній Америці, а також в Європі разом узяті. В Америці показник зріс на 27%, до 49,4 тис., у Європі – на 15%, до 78 тис. установок.

Швидке зростання роботизації підприємств у Китаї пояснюється зокрема тим, що країна намагається наздогнати в цьому плані розвинуті держави, зазначає WSJ. КНР, як і раніше, відстає від США, Японії, Німеччини та Південної Кореї за щільністю роботизації виробництва.

Активніше впроваджуючи промислові роботи, китайські компанії намагаються вирішити проблему можливої нестачі робочої сили в майбутньому, а також скоротити витрати. Зниження виробничих витрат дозволяє підприємствам зберегти привабливість для західних компаній, позбавляючи їх стимулів для перенесення виробництва до інших країн emerging markets.

За даними ООН, Китай, як і раніше, залишається найбільшим світовим виробником промислових товарів, на його частку припадає 29% світового виробництва. При цьому, за оцінками організації, чисельність населення КНР віком від 20 до 64 років (на який припадає основна частина робочої сили) вже досягла пікового рівня і швидко знижуватиметься після 2030 року.

IFR зараховує до промислових робіт і враховує у своїх підрахунках програмовані багатоцільові пристрої, що використовуються для автоматизації виробничих процесів.

Теги: #китай

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