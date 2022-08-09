Телеком

10:54 09.08.2022

YouTube запустив автоматичні українські субтитри

1 хв читати
YouTube запустив автоматичні українські субтитри

Відеохостинг YouTube зробив доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, серед 76,6% громадян України, які використовують соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% – YouTube та 58% – Facebook.

У YouTube зареєстровано понад 28 млн українських користувачів.

 

Теги: #youtube #субтитри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 11.03.2022
YouTube заявляє про блокування каналів російських держЗМІ у всьому світі та припинення монетизації в РФ

YouTube заявляє про блокування каналів російських держЗМІ у всьому світі та припинення монетизації в РФ

14:54 01.03.2022
Федоров просить українських YouTube-блогерів запустити цілодобову трансляцію російською мовою для громадян Росії про ситуацію в Україні

Федоров просить українських YouTube-блогерів запустити цілодобову трансляцію російською мовою для громадян Росії про ситуацію в Україні

21:44 26.02.2022
YouTube обмежив доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України

YouTube обмежив доступ до Russia Today та інших російських каналів на території України

18:54 26.02.2022
Ткаченко звернувся з листом у YouTube із проханням заблокувати російські телеканали на сервісі

Ткаченко звернувся з листом у YouTube із проханням заблокувати російські телеканали на сервісі

12:10 08.12.2021
YouTube запускає програму монетизації контенту YouTube Shorts Fund в Україні

YouTube запускає програму монетизації контенту YouTube Shorts Fund в Україні

20:08 29.09.2021
YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини від COVID-19

YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини від COVID-19

16:47 29.09.2021
“Золота кнопка” YouTube-канал “НАШ” зібрав 1 мільйон підписників

“Золота кнопка” YouTube-канал “НАШ” зібрав 1 мільйон підписників

07:44 29.09.2021
Google пояснив видалення німецьких каналів Russia Today з YouTube порушенням правил щодо неправдивої інформації про коронавірус

Google пояснив видалення німецьких каналів Russia Today з YouTube порушенням правил щодо неправдивої інформації про коронавірус

13:14 01.09.2021
Мінцифри запропонувало Google прибрати російський контент із рекомендацій в українських YouTube та YouTube Music

Мінцифри запропонувало Google прибрати російський контент із рекомендацій в українських YouTube та YouTube Music

09:40 01.09.2021
Федоров виступає за відкриття представництв Google та YouTube в Україні

Федоров виступає за відкриття представництв Google та YouTube в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

ОСТАННЄ

Соцмережі як джерело інформації використовують 76,6% українців – дослідження

"Київстар" закриває мобільні фінсервіси

Плануємо зберегти послугу "Роумінг як вдома" до кінця цього року – президент "Київстару"

Національний роумінг – механізм для НС, немає сенсу тримати його в переважно безпечних зонах – президент "Київстару"

Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

Мобільна галузь України перебуває у довгостроковому низхідному тренді - президент "Київстару"

Регуляторні норми взаємин між співробітником та роботодавцем застаріли - президент "Київстару"

Мобільні оператори просять державу не оподатковувати безкоштовні сервіси – президент "Київстару"

Мінцифри планує до вересня підключити всі школи з бомбосховищами до інтернету

В Україні запускають мобільний застосунок для допомоги жінкам, які зазнають домашнього насильства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА