YouTube запустив автоматичні українські субтитри

Відеохостинг YouTube зробив доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, серед 76,6% громадян України, які використовують соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% – YouTube та 58% – Facebook.

У YouTube зареєстровано понад 28 млн українських користувачів.