Starlink отримав ліцензію оператора в Україні
Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.
"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX уже незабаром розпочне активну роботу в Україні", - написав у віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.
За даними Держреєстру фізичних та юридичних осіб-підприємців, ТОВ "Старлінк Юкрейн" зареєстровано 27 квітня 2022 року в Києві. Його керівником є Олена Каньдя.
Засновником української компанії є "Старлінк Холдінгс Незерландс Б.В" (США), кінцевим бенефіціарним власником значиться Ілон Маск.
Статутний капітал ТОВ "Старлінк Юкрейн" становить 50 грн.