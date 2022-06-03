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10:06 03.06.2022

Volia вимушено призупинила свої послуги у Херсоні, окупанти захопили обладнання та офіс

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Volia вимушено призупинила свої послуги у Херсоні, окупанти захопили обладнання та офіс

Провайдер послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу група компаній Volia повідомив про вимушене призупинення надання послуг у Херсоні.

Згідно з повідомленням компанії в п'ятницю, через бойові дії та окупацію міста Volia була змушена призупинити надання послуг у Херсоні з 31 травня 2022 року.

"Зараз ми не маємо доступу до місцевого обладнання та офісів компанії, які були незаконно захоплені, ми не маємо жодного стосунку до послуг, які надають клієнтам компанії у місті. У свою чергу компанія Volia зробила повний перерахунок та повернула гроші абонентам за ненадані через бойові дії послуги", - наголошується в повідомленні.

Водночас зазначено, що одразу після повернення Херсона під контроль України працівники Volia розпочнуть роботи з відновлення зв'язку та послуг у місті.

Як повідомлялося, у червні 2021 року "Датагруп" завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу ГК Volia та розвиватиме консолідований актив.

Теги: #херсон #volia
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