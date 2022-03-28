У приморській зоні Донецької та Запорізької областей відсутній зв'язок українських мобільних операторів

У населених пунктах на узбережжі Азовського моря на окупованих територіях через пошкодження обладнання відсутній зв'язок українських мобільних операторів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбах мобільних операторів "Київстар" та "Vodafone Україна".

"На окупованих територіях у населених пунктах на узбережжі Азовського моря обладнання всіх операторів зв'язку зазнало суттєвих пошкоджень. Технічні фахівці поки що не мають можливості дістатися обладнання для відновлення сервісів, але ми робимо все можливе, щоб відновити зв'язок", - наголошується в повідомленні.

Про відновлення зв'язку повідомлять, щойно операторам вдасться відновити сервіси.

Українці у соцмережах пишуть, що також не працюють банківські термінали.

Крім цього, фахівці технічної дирекції "Київстару" продовжують усувати пошкодження, завдані мережам у Київській, Житомирській, Вінницькій, Сумській областях, а також продовжують аварійно-ремонтні роботи в Києві, де частина базових станцій була знеструмлена через сильні пориви вітру.