Телеком

13:46 28.03.2022

У приморській зоні Донецької та Запорізької областей відсутній зв'язок українських мобільних операторів

1 хв читати
У приморській зоні Донецької та Запорізької областей відсутній зв'язок українських мобільних операторів

У населених пунктах на узбережжі Азовського моря на окупованих територіях через пошкодження обладнання відсутній зв'язок українських мобільних операторів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбах мобільних операторів "Київстар" та "Vodafone Україна".

"На окупованих територіях у населених пунктах на узбережжі Азовського моря обладнання всіх операторів зв'язку зазнало суттєвих пошкоджень. Технічні фахівці поки що не мають можливості дістатися обладнання для відновлення сервісів, але ми робимо все можливе, щоб відновити зв'язок", - наголошується в повідомленні.

Про відновлення зв'язку повідомлять, щойно операторам вдасться відновити сервіси.

Українці у соцмережах пишуть, що також не працюють банківські термінали.

Крім цього, фахівці технічної дирекції "Київстару" продовжують усувати пошкодження, завдані мережам у Київській, Житомирській, Вінницькій, Сумській областях, а також продовжують аварійно-ремонтні роботи в Києві, де частина базових станцій була знеструмлена через сильні пориви вітру.

Теги: #мобільний_звязок #відсутність
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 04.03.2022
Подоляк: Інформація про те, що Зеленський залишив Київ – черговий російський фейк

Подоляк: Інформація про те, що Зеленський залишив Київ – черговий російський фейк

19:25 26.02.2022
"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі

22:55 25.02.2022
Мобільні оператори та інтернет-провайдери працюють стабільно

Мобільні оператори та інтернет-провайдери працюють стабільно

20:53 25.02.2022
Кулеба: Мобільні оператори низки країн скасували плату за телефонні дзвінки в Україну

Кулеба: Мобільні оператори низки країн скасували плату за телефонні дзвінки в Україну

18:42 24.02.2022
Оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" згодні надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках

Оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" згодні надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках

15:12 05.01.2022
У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет і телефонний зв'язок

У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет і телефонний зв'язок

15:03 16.12.2021
Рада створила нового регулятора для галузі інтернету та мобільного зв'язку

Рада створила нового регулятора для галузі інтернету та мобільного зв'язку

13:49 13.12.2021
Заява міністра Ткаченка про відставку офіційно до Ради не надходила - Стефанчук

Заява міністра Ткаченка про відставку офіційно до Ради не надходила - Стефанчук

14:40 06.12.2021
Штаму "омікрон" в Україні немає – глава МОЗ

Штаму "омікрон" в Україні немає – глава МОЗ

14:11 29.11.2021
Штаму COVID-19 "омікрон" в Україні поки що не виявлено - Ляшко

Штаму COVID-19 "омікрон" в Україні поки що не виявлено - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін поклав на "Укрпошту" безкоштовні перевезення майна українських підприємств за списком Мінекономіки

YouTube заявляє про блокування каналів російських держЗМІ у всьому світі та припинення монетизації в РФ

Сервіс Starlink уже активний в Україні - Ілон Маск

Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

ОСТАННЄ

Українським медустановам передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX

"Укртелеком" відновив надання телекомунальних послуг у Мелітополі

Хакери з РФ атакують українські благодійні та волонтерські організації - Держспецзв'язку

Комісія зв'язку США включила "Лабораторію Касперського" до списку компаній, що становлять загрозу нацбезпеці

SAP збільшить гуманітарну допомогу Україні та поступово зупинятиме підтримку своїх продуктів у російських компаніях

Український IT-сектор представив шість стартапів і державні проєкти на SXSW у Техасі

ЄС погодив нові правила щодо обмеження впливу технологічних гігантів

Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

США обвинувачують чотирьох громадян Росії у кіберзлочинах

Верховна Рада посилила відповідальність за кіберзлочини

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА