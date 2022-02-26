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19:25 26.02.2022

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі

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"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусії.

"Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусії у мережі "Vodafone Україна" заблокована", - написала на своїй сторінці у Facebook PR директор "Vodafone Україна" Вікторія Рубан.

У "Київстарі" агентству "Інтерфакс-Україна" також повідомили про відключення можливості реєстрації у своїй мережі абонентів із Росії та Білорусії.

Аналогічне рішення ухвалив і оператор lifecell.

Теги: #мобільний_звязок #блокування_рф
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