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14:04 17.02.2022

Рада дозволила держорганам користуватися хмарними послугами

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Рада дозволила держорганам користуватися хмарними послугами

Верховна Рада України створила умови для оброблення та захисту даних під час використання технології хмарних обчислень та визначила особливості використання хмарних послуг органами державної влади.

За відповідний закон № 2655 у другому читанні та в цілому у четвер проголосували 297 народних депутатів.

До хмарних послуг, згідно із законопроєктом, належать: інфраструктура як послуга (IaaS), платформа як послуга (PaaS), програмне забезпечення як послуга (SaaS) та безпека як послуга (SECaaS), а також інші послуги, що відповідають визначенню хмарних послуг.

Зазначений документ визначає правила, за якими держоргани, місцева влада та держпідприємства зможуть користуватися хмарними послугами, а також вводить у дію перелік постачальників хмарних послуг, який пропонується вести Кабінету Міністрів.

Кабмін також визначено як орган, який встановлює вимоги до постачальників кожного виду хмарних та супутніх послуг, яким надавач має відповідати для внесення до переліку.

При цьому порядок застосування хмарних обчислень та надання хмарних послуг банками, особами, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, держрегулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем, операторами послуг платіжної інфраструктури – визначається Національним банком України відповідно до вимог цього закону.

Теги: #закон #хмарні_технології
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