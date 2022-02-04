Платіжна система Novapay у 2021 році збільшила кількість переказів на 47%

Платіжна система Novapay (ТОВ "НоваПей", група компаній "Нова пошта") у 2021 році провела 388 млн переказів, що на 47% більше, ніж роком раніше.

Як повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна", у 2021 році її частка на ринку грошових переказів України становить 40%.

Оплата cashless минулого року становить 20%. Кількість онлайн-оплат за підсумками року становить 31 млн. У пікові дні система проводила 2,6 млн транзакцій.

Окрім того, компанія провела 15 тис. міжнародних переказів. Кількість клієнтів інтернет-еквайрингу збільшилася на 150.

За даними держреєстру, власниками ТОВ "НоваПей" є ТОВ "Нова пошта" та корпоративний венчурний фонд "Прайд" Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка.