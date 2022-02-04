Телеком

14:57 04.02.2022

Платіжна система Novapay у 2021 році збільшила кількість переказів на 47%

1 хв читати
Платіжна система Novapay у 2021 році збільшила кількість переказів на 47%

Платіжна система Novapay (ТОВ "НоваПей", група компаній "Нова пошта") у 2021 році провела 388 млн переказів, що на 47% більше, ніж роком раніше.

Як повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна", у 2021 році її частка на ринку грошових переказів України становить 40%.

Оплата cashless минулого року становить 20%. Кількість онлайн-оплат за підсумками року становить 31 млн. У пікові дні система проводила 2,6 млн транзакцій.

Окрім того, компанія провела 15 тис. міжнародних переказів. Кількість клієнтів інтернет-еквайрингу збільшилася на 150.

За даними держреєстру, власниками ТОВ "НоваПей" є ТОВ "Нова пошта" та корпоративний венчурний фонд "Прайд" Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка.

Теги: #novapay
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 23.04.2020
Платіжна система NovaPay отримала сертифікат міжнародного стандарту безпеки PCI DSS

Платіжна система NovaPay отримала сертифікат міжнародного стандарту безпеки PCI DSS

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Мінцифри найближчим часом запустить послугу єЗахист у "Дії"

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

ОСТАННЄ

Авіаперевізник Supernova почне доставляти посилки "Нової пошти" у вересні - співвласник групи компаній

"Нова пошта" планує до 2025 року перевести на БДФ-контейнери всю логістику - директор

"Нова пошта" відкрила автоматизований термінал у Дніпрі за EUR28,5 млн

Журналістам Deutsche Welle заборонено допуск до Держдуми

Москва припиняє мовлення в РФ Deutsche Welle у відповідь на заборону RT DE у ФРН

Київ побудував інфраструктуру для IoT, планує встановлення датчиків і запуск "розумних" рішень для міста

"Київстар" відновив зв'язок у регіонах і столиці після перебоїв

"Київстар" пообіцяв компенсації за перебої зі зв'язком та проблеми зі "зниклими" коштами

Абоненти "Київстару" в регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі

Засновник JD.com пожертвує акції на суму понад $2 млрд на благодійність

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА