"Vodafone Україна" з квітня почне продавати SIM-картки зі зменшеним розміром тримача

Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" з квітня 2022 року має намір розпочати продаж карток нового формату – half-sized SIM.

Як наголошується в повідомленні оператора, поширеному в середу, такий формат тримача SIM-карток дасть змогу значно знизити споживання пластику та спростити логістику компанії.

Особливість новинки - вдвічі менший розмір тримача, ніж у стандартних SIM-карток.

"Використовуваний нині класичний тримач SIM-картки має стандартний розмір банківської картки (86 х 54 мм). Пропонований новий формат тримача - вдвічі менший (43 х 54 мм). Перехід на формат half-sized SIM дасть змогу "Vodafone Україна" знизити споживання пластику вдвічі, а також спростить логістичні процеси – для цих карток знадобиться вдвічі менше пакувальних матеріалів і місць для їх зберігання", - наголошують у компанії.

З урахуванням поточного обсягу споживання SIM-карток за рік "Vodafone Україна" може заощадити планеті до 15 тонн пластику.

"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна сягнула $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.