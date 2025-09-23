Інтерфакс-Україна
17:02 23.09.2025

"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" проведе аналіз міграційних потоків абонентів Харкова та області за 2022-2025 рр. з використанням знеособлених даних.

Відповідну угоду компанія уклала з департаментом цифрової трансформації Харківської міськради за 588 тис. грн, йдеться в матеріалах закупівлі Prozorro, про яку написало видання "Наші Гроші" у вівторок.

Зазначається, що оператор формуватиме інформацію щодо постійного та регулярного переміщення громадян з Харкова в область і навпаки з 2022 року. Крім того, буде вказуватися пересування громадян на видах транспорту як авто, потяг, метрополітен, а також пішки і невизначним способом.

В обґрунтуванні наведено, що використання зазначеного аналізу створить передумови для формування функціональних рішень та покращення ефективності цифрових сервісів.

Замовник додав, що отримав лише одну пропозицію – від "Київстару".

"Київстар" наголосив, що покриття LTE у Харкові становить 99,8%, тому для реалізації проєкту використовується 100% власної Big Data, багато знеособлених телеком-даних для аналізу, понад 100 розроблених сегментів на базі Machine Learning, а також набір готових рішень під різні задачі та потреби.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення "Київстар ТБ", компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

