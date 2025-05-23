"NovaPay" у 2024р. була лідером за транзакціями серед платіжних систем, PrivatMoney – за обсягами

Кількість переказів через платіжні системи в Україні 2024 року зросла на 28,5% – до майже 1,1 млрд операцій, а їх сума зросла на 83,7% – до 1,34 трлн грн, найбільше транзакцій провела система NovaPay, а за їх обсягами лідером була система PrivatMoney, повідомляє НБУ.

"Протягом 2024 року послуги з переказу коштів фактично надавали 24 платіжних системи "переказу коштів", із них 15 систем, створених резидентами, та 9 систем, створених нерезидентами", - зазначає Нацбанк у звіті оверсайту інфраструктури фінансового ринку за 2024 рік.

За його даними, обсяг транзакцій через PrivatMoney, оператором якої є ПриватБанк, зріс в доларовому еквіваленті до $19,24 млрд з $3,65 млрд у 2023 році, тоді як у NovaPay – до $7,12 млрд з $6,37 млрд. НБУ уточнив, що якщо NovaPay всі операції проводить в межах України, то у PrivatMoney частка українських транзакцій склала минулого року 87,15%.

Замикає трійку лідерів платіжні система "Фінансовий світ" оператора ТОВ "Українська платіжна система", обсяги в якій зросли минулого року до $3,98 млрд з $3,0 млрд 2023 року.

Частково зростання лідерів пояснюється тим, що з ринку пішла платіжна система Moneycom оператора ТОВ "Свіфт Гарант", яка 2023 року була третьою з обсягом $3,50 млрд.

Що кількості операцій, то NovaPay зберігає лідерство – 411 млн, хоча PrivatMoney наблизилася впритул – 403 млн, а показник "Фінансового світу" – 165 млн операцій.

Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році зросла на 42,8% і становила 1 231,3 грн. Водночас обсяг переказів із-за кордону залишився майже на рівні попереднього року.

У 2024 році у переліку важливих платіжних систем Національного банку були також Mastercard та Visa.

Серед цих карткових платіжних систем лідером за кількістю та сумою платіжних операцій залишається Mastercard – 7,22 млн операцій на $120,22 млрд, тоді як у Visa – 6,29 млн на $95,47 млрд. У той же час відставання Visa скоротилося: за результатами 2024 року її частка за операціями склала 46,51% проти 43,07% у 2023 році.

Загалом сума платежів через карткові системи виросла минулого року в доларовому еквіваленті всього на 1,3% – до $216,4 млрд.