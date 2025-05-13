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18:30 13.05.2025

Microsoft скоротить 3% робочих місць у межах оптимізації структури управління - ЗМІ

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Microsoft скоротить 3% робочих місць у межах оптимізації структури управління - ЗМІ

Американський ІТ-гігант Microsoft Corp. Має намір звільнити 3% співробітників, повідомляє CNBC з посиланням на заяву представника компанії.

Скорочення стосуватимуться всіх підрозділів і торкнуться працівників усіх рівнів.

Згідно з річним звітом, надісланим Microsoft до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), наприкінці червня минулого року в компанії працювали 228 тис. осіб, зокрема 126 тис. - у США. Отже, під скорочення можуть потрапити близько 6,8 тис. співробітників.

Звільнення не будуть пов'язані з показниками ефективності конкретних працівників і націлені, крім іншого, на оптимізацію структури управління в компанії, пояснив представник Microsoft.

Теги: #microsoft #робочі_місця

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