Microsoft скоротить 3% робочих місць у межах оптимізації структури управління - ЗМІ

Американський ІТ-гігант Microsoft Corp. Має намір звільнити 3% співробітників, повідомляє CNBC з посиланням на заяву представника компанії.

Скорочення стосуватимуться всіх підрозділів і торкнуться працівників усіх рівнів.

Згідно з річним звітом, надісланим Microsoft до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), наприкінці червня минулого року в компанії працювали 228 тис. осіб, зокрема 126 тис. - у США. Отже, під скорочення можуть потрапити близько 6,8 тис. співробітників.

Звільнення не будуть пов'язані з показниками ефективності конкретних працівників і націлені, крім іншого, на оптимізацію структури управління в компанії, пояснив представник Microsoft.