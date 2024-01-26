"Текстиль-Контакт" створить понад 290 робочих місць у нових швейних проєктах у Полтавській і Тернопільській областях

Велика торговельно-виробнича група компаній "Текстиль-Контакт" ("ТК") розгортає два нових швейних виробництва в Полтавський і Тернопільській областях, де планує сумарно створити понад 290 робочих місць, повідомив власник групи Олександр Соколовський.

"Незважаючи на важку війну група "ТК" продовжує інвестувати (спасибі банку ПУМБ за підтримку) у виробничі проєкти. Зокрема, купили приміщення в Полтавській області та розгортаємо там ще одне швейне виробництво на 150 швачок. На початку 2024 року разом із партнерами запустили ще один швейний проєкт у Тернопільській обл., це понад 140 робочих місць", - написав він у п'ятницю на фейсбук-сторінці.

Він також нагадав, що торік "ТК" купила в Польщі текстильну фабрику, наразі її демонтує і перевозить в Україну для розширення власного виробництва тканин.

Як повідомлялося, у цей проєкт, який надасть змогу втричі збільшити випуск тканин до 1 млн пог/м на місяць, компанія інвестує $1,4 млн. Планується створення близько 80 нових робочих місць.

Як написав Соколовський, "ТК" також планує днями відкрити школу швачок у Києві, де охочі за 10 днів безоплатно можуть навчитися азів професії й одразу отримати роботу. При цьому передбачено надання житла. Школа запускається спільно з Київським національним університетом технологій та дизайну.

Він також повідомив, що за минулий рік група компаній сплатила до держбюджету 442,8 млн грн порівняно з 276,5 млн грн роком раніше.

"Це при тому, що кількість співробітників у 2023 році трохи зменшилася і на 1 січня 2024 року становила за всіма підприємствами 1464 особи. Більшість із них - це виробничники на 12 наших фабриках по всій країні", - зазначив власник компанії.

Як повідомлялося, станом на початок 2023 року в компанії працювали понад 1,5 тис. співробітників.

"Тільки всім нам, виробничникам, хочеться одного: працювати, творити, будувати, створювати, а не замість роботи відбиватися від силовиків, очманіти від обшуків (замість того, щоб надіслати запит і все спокійно отримати) та від ходіння по допитах. Усі дуже втомилися працювати в такому агресивному для бізнес-клімату середовищі. Без перезавантаження системи і нового суспільного договору рухаємося в глухий кут", - резюмував Соколовський.

"Текстиль-Контакт" - найбільша торгово-виробнича група на ринку легкої промисловості України, заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості: від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

До складу активів групи входять 12 швейних і текстильних фабрик, 11 тис. кв. м площ складських приміщень; сім філій і три дилери в 10 містах України, представництво Textile-Contact Ukraine в Литві.

Крім того, у складі активів найбільші у Східній Європі інтернет-магазин тканин tk.ua і мережа магазинів тканин у Києві "ТК-Маркет", а також 15 магазинів тканин, фурнітури та готового текстилю в Києві.