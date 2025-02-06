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12:34 06.02.2025

NovaPay за 9 міс. 2024 року подвоїв кількість власних POS-терміналів

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NovaPay за 9 міс. 2024 року подвоїв кількість власних POS-терміналів

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) за 9 міс. 2024 року подвоїв кількість власних POS-терміналів у відділеннях "Нової пошти", довівши їх кількість до 5790 пристроїв, повідомила пресслужба сервісу.

"NovaPay розбудовує парк терміналів. За дев’ять місяців NovaPay подвоїв кількість власних POS-терміналів у відділеннях "Нової пошти", довівши їхню кількість до 5790 пристроїв", - ідеться в повідомленні пресслужби сервісу в четвер.

Наразі 60% усіх POS-терміналів встановлених у відділеннях "Нової пошти" – від NovaPay. У кожному відділенні присутній хоча б один власний термінал фінансового сервісу, уточнили в пресслужбі.

"Кілька років тому ми вирішили інвестувати у створення власної мережі POS-терміналів. Тримаємо високий темп розбудови термінального парку і вже бачимо помітні результати. Час обслуговування клієнтів скоротився із 22 до 13 секунд, кількість збоїв знизилась. А головне – ми менш залежні від сторонніх провайдерів", – цитує пресслужба директора з інновацій NovaPay Олексія Рубана.

За його словами, побудувавши власну мереж POS-терміналів в країні компанія змогла оптимізувати процеси і суттєво заощадити на комісіях, спрямувавши заощаджені кошти в подальший розвиток продуктів і пропозицій для клієнтів.

До кінця 2025 року NovaPay планує збільшити кількість POS-терміналів ще на 2,5 тис. та вийти на відкритий ринок. 

Раніше повідомлялось, що "НоваПей" у 2024 році виконав 418 млн переказів, що на 18% більше ніж у 2023 році. Згідно повідомленню пресслужби "НоваПей" у вівторок, загальний обсяг переказів через систему у 2024 році досяг 308,5 млрд грн, що на 31% більше ніж у 2023 році.

"НоваПей" (ТМ NovaPay) – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". Сервіс першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Згідно із даними Нацбанку України, на 1 грудня 2024 року ТОВ "НоваПей" випустило 449,11 тис. платіжних карток, з яких активними (мінімум одна операція за листопад) було 123,34 тис. З часткою 0,22% компанія займала 17 позицію на ринку, та поки що суттєво відстає від лідерів ПриватБанку (29,28 млн) та mono (9,86 млн активних карток). В той же час на початок 2024 року "НоваПей" випустило всього 13 тис. карток.

Окрім того, компанія на початок грудня мала 10,71 тис. встановлених платіжних терміналів порівняно із 3,43 тис. на початок року, та встановила перших 10 пристроїв самообслуговування. За кількістю платіжних терміналів "НоваПей" з часткою 2,1% компанія обігнала "Укрпошту" з її 1,4% та займала вже п’яте місце на ринку, де беззаперечним лідером є ПриватБанком з часткою 60,7%.

Теги: #novapay

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