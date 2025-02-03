Інтерфакс-Україна
Телеком
19:42 03.02.2025

Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у "Дію"

1 хв читати
Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у "Дію"

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію", повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в "Дії", щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - написав він у телеграм у понеділок.

Федоров повідомив, що у "Дії" надходитимуть сповіщення про: номери рецепта та код погашення, код направлення до лікарів, запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Він додав, що команда Мінцифри працюватиме над сервісом спільно з МОЗ, а щойно запустяться медичні сповіщення - повідомить додатково.

 

Теги: #рецепти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 13.02.2024
Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

Лікарі виписали понад 140 тис. електронних рецептів на препарати від розладів поведінки та психіки у 2023 р.

19:03 17.10.2023
Строк дії електронного рецепта збільшився з 30 до 90 днів - МОЗ

Строк дії електронного рецепта збільшився з 30 до 90 днів - МОЗ

11:04 03.04.2023
МОЗ розширює доступ українців до медичної допомоги, перелік рецептурних препаратів не доповнювався - Ляшко

МОЗ розширює доступ українців до медичної допомоги, перелік рецептурних препаратів не доповнювався - Ляшко

19:05 31.03.2023
Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

06:57 20.07.2022
Аптеки із серпня з низкою винятків перейдуть на відпуск антибіотиків за рецептом

Аптеки із серпня з низкою винятків перейдуть на відпуск антибіотиків за рецептом

15:37 13.07.2022
Кабмін скасовує використання паперових рецептів за програмою реімбурсації

Кабмін скасовує використання паперових рецептів за програмою реімбурсації

21:38 11.07.2022
Сімейні лікарі можуть виписувати рецепти на ліки проти розладів психіки та епілепсії – МОЗ

Сімейні лікарі можуть виписувати рецепти на ліки проти розладів психіки та епілепсії – МОЗ

21:10 11.07.2022
Із серпня пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики

Із серпня пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики

13:23 06.03.2022
Ліки, що містять наркотики, як і раніше, відпускатимуть за рецептами – Ляшко

Ліки, що містять наркотики, як і раніше, відпускатимуть за рецептами – Ляшко

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці

Зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія"

"Київстар" збільшив частку в Helsi до 97,99%

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

OpenAI купує АІ-стартап Exafunction за $3 млрд - ЗМІ

"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА