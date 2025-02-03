Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у "Дію"

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію", повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в "Дії", щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - написав він у телеграм у понеділок.

Федоров повідомив, що у "Дії" надходитимуть сповіщення про: номери рецепта та код погашення, код направлення до лікарів, запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Він додав, що команда Мінцифри працюватиме над сервісом спільно з МОЗ, а щойно запустяться медичні сповіщення - повідомить додатково.