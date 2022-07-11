Сімейні лікарі можуть виписувати рецепти на ліки проти розладів психіки та епілепсії – МОЗ

Рецепти на ліки проти розладів психіки і поведінки, а також проти епілепсії зможуть виписати сімейні лікарі в рамках первинної медичної допомоги та програми реімбурсації.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, відповідний рецепт може бути виписаний лікарем первинки на основі плану лікування психіатра чи невролога, внесеного до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

У відомстві уточнюють, що йдеться про 27 препаратів проти епілепсії, включених до програми реімбурсації, і про 30 препаратів проти шизофренії, шизотипових станів та маячних розладів, розладів настрою (афективні розлади), невротичних, пов'язаних зі стресом і соматоформних розладів.

Відповідні препарати пацієнти матимуть змогу отримувати в аптеках безкоштовно або з незначною доплатою в рамках програми реімбурсації. Їхню вартість відшкодовуватиме Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

За інформацією НСЗУ, від початку повномасштабної війни електронні рецепти на "Доступні ліки" при психічних розладах та епілепсії психіатри й неврологи виписали 15,147 тис українцям.

"Тепер для отримання повторного рецепту пацієнти можуть звернутися до будь-якого лікаря первинки, незалежно від того, чи укладена з ним декларація. Якщо людина має зв'язок зі своїм сімейним лікарем і лікар має доступ до ЕСОЗ, то сімейний лікар може виписати рецепт дистанційно", - уточнюють у МОЗ.

На період воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти у разі, якщо в медустанові немає електроенергії, інтернету чи доступу до ЕСОЗ.