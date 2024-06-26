Спорт

12:41 26.06.2024

Український дім у Парижі під час Олімпіади-2024 матиме назву Volia Space - Бідний

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Український дім у Парижі під час Олімпіади-2024 матиме назву Volia Space - Бідний

Український дім у Парижі (Франція) під час Олімпійських ігор 2024 року називатиметься Volia Space, повідомив в. о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Я щасливий оголосити, що Україна матиме офіційне представництво під час Олімпійських ігор у Парижі! Український дім матиме назву Volia Space і буде осередком української волі до перемоги", - написав Бідний у фейсбуці.

Він наголосив, що цей простір стане культурним і медійним центром України, а також місцем, де "кожен зможе відчути українську волю до перемоги та стати її частиною".

Теги: #олімпійські_ігри #volia_space

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