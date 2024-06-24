Спорт

17:30 24.06.2024

Українські спортсмени отримали вже 101 ліцензію на участь в Олімпіаді в Парижі - Бідний

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Українські спортсмени станом на сьогодні отримали вже 101 ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Парижі (Франція), повідомив в. о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"На сьогодні в нас уже 101 ліцензія", - сказав Бідний журналістам у понеділок у Києві.

За його словами, враховуючи, що в Олімпіаді братиме участь українська футбольна команда, то на сьогодні на Ігри в Парижі кваліфікувалися 119 українських спортсменів у 28 видах спорту.

Він зазначив, що ця цифра не остаточна, оскільки ліцензійні змагання ще тривають.

Теги: #бідний_матвій #спортсмени #ліцензія

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