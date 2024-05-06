Спорт

09:41 06.05.2024

Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників - НОК

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Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників - НОК

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в. о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Федерації каное України Ігор Слівінський надіслали спільний лист до керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації каное з вимогою відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників.

Згідно з повідомленням пресслужби НОК, ідеться про те, що команди (двійки) російських і білоруських спортсменів - і чоловічі, і жіночі - отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на європейському олімпійському кваліфікаційному відборі з веслування на байдарках і каное, запланованому на 8-9 травня 2024 року в Угорщині.

Водночас у рекомендаціях МОК зазначено, що команди атлетів з російським або білоруським паспортом не можуть бути допущені.

З огляду на це українська сторона просить урахувати цю інформацію і вжити всіх можливих заходів у рамках компетенції, щоб запобігти участі команд російських і білоруських атлетів у міжнародних змаганнях, включно з європейськими олімпійськими кваліфікаціями та іншими кваліфікаційними турнірами Олімпіади.

Теги: #нок #веслування

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