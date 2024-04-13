Спорт

19:43 13.04.2024

Міжнародна федерація тенісу допустила спортсменів із РФ і Білорусі до участі в Олімпіаді

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Міжнародна федерація тенісу допустила спортсменів із РФ і Білорусі до участі в Олімпіаді

Тенісисти з Росії та Білорусі зможуть виступити на Олімпійських іграх-2024 без вимоги матчів за збірну, повідомляє Міжнародна федерація тенісу (ITF).

"Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволять кваліфікованим і таким, що мають право, спортсменам із російськими та білоруськими паспортами брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі як індивідуальним нейтральним спортсменам (AIN) і Паралімпійських іграх як нейтральним паралімпійським спортсменам (NPA). ITF підтверджує, що тенісистам із цих країн буде дозволено брати участь в олімпійських і паралімпійських тенісних змаганнях в індивідуальній і нейтральній якості, якщо вони дотримуватимуться принципів AIN МОК і принципів NPA МПК. Нейтральні спортсмени повинні будуть відповідати вимогам відбору і допуску, викладеним у застосовних Правилах ITF", - зазначено в заяві.

Олімпійські комітети Росії та Білорусі можуть звернутися до олімпійського комітету ITF із проханням звільнити тенісистів від правила, що передбачає участь у двох поєдинках за національну команду. Тож у Міжнародній федерації тенісу переглянуть процес допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду у зв'язку з тим, що їхні національні збірні було відсторонено від виступів у Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг.

Водночас в ITF зазначили, що після складання остаточного списку тенісистів для виступів на Олімпіаді-2024 нададуть його Міжнародному олімпійському комітету. Бюро МОК, яке опікується розглядом питань допуску "нейтральних" спортсменів, повинно визначити, чи відповідають критеріям нейтральності зазначені в списку ITF спортсмени, перш ніж дозволити їм виступити на Олімпіаді.

"Рішення ITF збігається з рішенням більшості міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, ухваленій у березні 2022 року", - йдеться в заяві.

 

 

Теги: #теніс #олімпійські_ігри

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