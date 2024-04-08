Спорт

14:57 08.04.2024

НОК розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпіаді-2024 у Парижі - Гутцайт

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НОК розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпіаді-2024 у Парижі - Гутцайт

Національний олімпійський комітет (НОК) розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, повідомив президент НОК Вадим Гутцайт.

"Національний олімпійський комітет має такий протокол, уже є ці рекомендації, але вони ще не затверджені, оскільки ми маємо обговорити ці рекомендації з Комісією атлетів НОК. Зараз ми вирішимо останні питання, і його буде затверджено", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, серед рекомендацій: не вітати спортсменів з РФ, не стояти з ними на спільних фото, не давати спільні інтерв'ю, не тиснути руку.

"Це будуть загальні рекомендації. Ми ж бачимо, що відбувалося на чемпіонатах світу, коли Ольга Харлан не потисла руку", - додав президент НОК.

За словами Гутцайта, українська сторона також опрацьовує ці питання з міжнародними федераціями, щоб потім не було питань до українських спортсменів.

Теги: #олімпійські_ігри #гутцайт

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